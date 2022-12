Kerstengel Rob emotioneel door warme boodschap na moeilijke jaren: ‘Diep respect voor jou’

Survival­len, glühwein, kampvuur­tjes en WK kijken: nieuwe Wintertuin in Spoorpark wordt goed bezocht

TILBURG - Het is ijs- en ijskoud buiten, toch trekt het gloednieuwe kerstdorp De Wintertuin in het Tilburgse Spoorpark aardig wat bezoekers. Vooral in de verwarmde hal met springkussens is het op de zondagmiddag bal. ,,Erg leuk opgezet, jammer dat het maar een weekend is”, zegt bezoeker Patricia Stammen.

18 december