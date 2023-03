Kikker is nog altijd reuze populair: ‘Geeft kinderen rust, veiligheid en duidelijkheid’

Denk aan Elkaar Het is Nationale Complimen­ten­dag! Stuur je compliment­je hier in

Ken jij iemand die een mooi compliment verdient? Vandaag is het Nationale Complimentendag en stuur je via het BD een persoonlijk complimentje naar iemand die veel voor je betekent. Zo zorgen we er met elkaar voor dat iedereen een klein geluksmomentje ervaart.