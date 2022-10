Supermarkteigenaar wint twee minuten gratis winkelen bij concurrent, maar geeft prijs weg

Knäckebröd voor Wil­lem-Alexan­der en Máxima bij staatsban­ket in Zweden

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima troffen een verrassing aan op hun bord bij het staatsbanket, aan het einde van de eerste dag van hun staatsbezoek aan Zweden. Op alle borden in het koninklijk paleis in Stockholm lag een stuk knäckebröd, een traditie in Zweden.

11 oktober