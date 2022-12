Van frikandel tot vibrator: de kerstboom heeft dit jaar een persoonlijk element

Op de kaart: een overzicht van kerstmark­ten in Brabant

Een kop glühwein of mok chocolademelk in de ene hand, een pretzel in de andere: in de winter kun je op veel plekken in Brabant genieten van kerstmarkten. Verheug jij je er ook al op? Wij zetten alle kerstmarkten in Brabant in een handig overzicht.

12 december