‘Aanval’ op Saoedisch oliedepot zorgt voor rookpluimen nabij F1-circuit, GP gaat door zoals gepland

Vanaf het F1-circuit in Djedda waren de donkere rookwolken duidelijk te zien tijdens de eerste training. Een oliedepot van Aramco, op zo’n tien kilometer afstand, zou geraakt zijn volgens persbureau Reuters. Dat meldt ook dat de Houthi-rebellen uit Jemen de aanslag inmiddels hebben opgeëist. Vlak voor aanvang van de tweede vrije training werden de coureurs en hun teambazen bijgepraat door F1-baas Stefano Domenicali. De start van die sessie werd daarom ook een kwartier opgeschoven.

Aramco is hoofdsponsor van de Saoedische GP en de Formule 1 en staat ook nog eens als sponsor op de auto van Aston Martin. De aanval heeft alle aandacht van de F1-top. Onrustig is het immers al langer in het gebied waar de controversiële Grand Prix gereden wordt. Afweergeschut staat op scherp rond de race. De F1-leiding kwam met een statement: ‘Na overleg met de autoriteiten is besloten dat de veiligheid van alle bezoekers, coureurs, teambazen en stakeholders dé prioriteit heeft’.

De Houthi’s namen de afgelopen dagen al meerdere keren hetzelfde oliedepot onder vuur. De North Jiddah Bulp Plant, waar diesel, olie en vliegtuigbrandstof opgeslagen liggen, is gevestigd net ten zuidoosten van de havenstad. Op de Saoedische televisie werd verslag gedaan van nog meer aanvallen op de stad Dhahran, waarbij voertuigen en huizen beschadigd raakten. Een andere aanval was gericht op een elektrostation in het grensgebied met Jemen.

Saoedi-Arabië is betrokken bij de burgeroorlog die sinds 2015 woedt in het buurland. De sjiitische Houthi’s zijn toen in opstand gekomen tegen de nieuwe, overwegend soennitische regering, die steun krijgt van Saoedi-Arabië.

