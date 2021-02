Albon geeft F1-droom nog niet op: ‘Geloof dat ik me terug kan knokken’

Alexander Albon werd eind vorig jaar aan de kant geschoven door Red Bull Racing, waar hij dit seizoen ‘slechts’ reservecoureur is. ,,Maar mijn doel blijft om straks weer in een Formule 1-auto te zitten.”

Door Arjan Schouten



Twee podiumplaatsen, slechts, in 2020. Het bleek allemaal niet genoeg voor Alexander Albon. Lang kreeg de 24-jarige coureur de kans om zichzelf te bewijzen, als teamgenoot van Max Verstappen. Maar na het afgelopen seizoen werd hij dan toch uit zijn wagen gezet om plaats te maken voor de meer ervaren Sergio Pérez.

,,Natuurlijk was dat uitermate teleurstellend. Formule1, dat is mijn droom’’, reageerde de Britse Thai vandaag nog eens tijdens een media meeting van Red Bull Racing, waar hij wel mocht blijven als reservecoureur. En die kans grijpt hij met beide handen aan. ,,Want het enige wat nu telt is hoe ik volgend jaar weer in een zitje geraak.”

Quote Het team weet wat ze aan me hebben, er is nog steeds geloof in mij. Alexander Albon

Hij stelt zich dienstbaar op. Helpt Red Bull Racing in de fabriek met de ontwikkeling van de RB16B en de auto van volgend jaar en staat ook overal paraat bij noodgevallen op de circuits. Daarnaast zal hij ook een aantal keer in de DTM actief zijn. ,,Ik ga m’n stinkende best doen voor het team. Als ze me nodig hebben, dan ben ik er voor ze. Het team weet wat ze aan me hebben, er is nog steeds geloof in mij. En ik moet mezelf blijven bewijzen, dan zien we wel wat er gebeurt.’’

Hij beschouwt zichzelf nog altijd als volwaardig Red Bull-coureur. Ook Albon weet dat de invulling van die vier zitjes bij Red Bull Racing en Alpha Tauri zomaar kunnen veranderen na 2021. Max Verstappen is populair, Pérez tekende een éénjarig contract en bij Alpha Tauri is het niet onlogisch om te denken dat Pierre Gasly na komend seizoen ook weer een stap wil maken. ,,Mijn doel is om weer in de Formule 1 te komen, in een van die stoeltjes bij Red Bull’’, zegt Albon, die zeker voor de zomerstop nog niet verder wil kijken. ,,Ik heb vaker in deze situatie gezeten. Weet hoe graag ik het wil. En ik ben zelfverzekerd genoeg om te weten dat ik me ook weer terug kan knokken uit deze situatie.’’

Verwacht geen ‘hard feelings’ bij Albon. Aan natrappen doet hij niet. ,,Dat heeft helemaal geen nut’’, beseft hij. ,,Als je maar in die negativiteit blijft hangen, doe je zelf niets om weer deuren te openen. Je moet als coureur heel snel realiseren wat je moet doen om weer in een kansrijke situatie te geraken. Natuurlijk was het een lastig seizoen voor me, in een lastige auto. Maar je moet niet blijven denken: waarom dit en waarom dat? Het draait nu maar om één vraag: wat nu? Terugvechten.’’