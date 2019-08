Albon start achteraan bij debuut voor Red Bull

,,Ach, dat haalt de druk er ook wel een beetje vanaf”, zei de Thai. ,,Het draait de komende dagen vooral om de racesnelheid vinden en veel rondjes maken.” Daniil Kviat van Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull dat ook gebruikmaakt van de Honda-motoren, moet eveneens achteraan starten vanwege een motorwissel. Verstappen en Pierre Gasly, de Fransman die door Red Bull is teruggezet naar Toro Rosso, krijgen pas later in het seizoen de beschikking over de verbeterde motor. Dat betekent dat zij in België nog geen gridstraffen hebben.

Albon krijgt de rest van het seizoen de kans om zich te bewijzen in de bolide van het Oostenrijkse topteam. Gasly stond in het eerste deel van het jaar volledig in de schaduw van Verstappen. De Nederlander won twee grands prix en reed 181 punten bij elkaar, de Fransman slechts 63. ,,Ik heb in 2016 zelf in zo’n situatie gezeten, waarbij ik gedurende het seizoen naar Red Bull promoveerde”, zei Verstappen over de rijderswissel. ,,De tijd zal leren hoe het gaat. Alex is een fijne kerel die ik al jaren ken. In 2010 raceten we in de karts tegen elkaar. Hij is snel en hij heeft er zin in, dat is alleen maar goed.”