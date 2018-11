Albon voornaamste kandidaat bij Toro Rosso

Albon reed dit seizoen in de Formule 2, waarin hij als derde eindigde, achter kampioen George Russell (volgend jaar Williams) en Lando Norris (volgend jaar McLaren).



Albon maakte in het verleden al deel uit van de opleiding van Red Bull, maar werd uiteindelijk niet goed genoeg bevonden. Het lijkt erop dat Red Bull en met name technisch adviseur Helmut Marko daar nu op terug komt. ,,We zullen zien, er is nog niets vastgelegd. Albon is een van de kandidaten”, vertelt Marko aan Autosport.



Toro Rosso haalde voor komend seizoen al een verloren zoon terug met de Rus Daniil Kvyat. Anderen gegadigden voor het zitje zijn Brendon Hartley, die dit seizoen al reed voor Toro Rosso, en het talent Dan Ticktum. De Brit heeft echter nog niet genoeg punten op zijn superlicentie om in de Formule 1 te mogen rijden en zou dus in de winter de nodige punten moeten verzamelen.