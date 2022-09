Alexander Albon hoopt stoeltje Nyck de Vries weer over te nemen in Singapore: ‘Wordt zwaar’

'Voelt als een droom' 'Driver of the day' Nyck de Vries van opwinding naar nervosi­teit: ‘Heb de hele nacht wakker gelegen’

Niet één, maar twee Nederlanders in het middelpunt van de belangstelling. Max Verstappen boekt op Monza zijn vijfde overwinning op rij en kan in de volgende race al wereldkampioen worden. Nyck de Vries debuteert namens Williams onverwachts in de koningsklasse en wordt knap negende. Een bijzondere Grand Prix van Italië in twee reportages.

11 september