Alle hoop op Honda in missie Max Verstappen

Door Arjan Schouten



Nieuw seizoen. Nieuwe kansen. Nieuwe regels. Nieuwe auto. Nieuwe teamgenoot. Nieuwe motor. En daar gaat het vooral om. Want als er één woord boven het komende seizoen van Max Verstappen hangt, dan is het wel Honda. De Japanse motorfabrikant gaat een cruciale rol spelen in de missie van Max Verstappen om de jongste wereldkampioen te worden. Daar heeft hij op zijn 21ste nog twee seizoenen de tijd voor. Aangedreven door Renault geloofden Verstappen en Red Bull Racing niet meer in de haalbaarheid van die mijlpaal. Dus werden de Fransen gewipt en kwamen de Aziaten.



Verstappen staat op het punt een nieuw hoofdstuk te schrijven in het vijfde jaar van zijn Formule 1-carrière. Het verhaal is bekend, de uitkomst ongewis. Want hoe rooskleurig alle eerste geluiden ook waren, geen mens die werkelijk kan voorspellen hoe krachtig de RB15 van Max Verstappen zal zijn.