‘Als Max rijdt, is uitslapen er niet meer bij’

F1-panelIn aanloop naar elke Formule 1-race blikken we dit seizoen vooruit op het raceweekeinde met een fanatieke volger van Max Verstappen, afkomstig uit de sportwereld. Voorafgaand aan de GP van Frankrijk vandaag: schaatsster Irene Schouten, die Max Verstappen onlangs ontmoette in Zandvoort.

Door Rik Spekenbrink

Formule 1 is populair onder schaatsers. Jij volgt het circus ook?

Irene Schouten: ,,Zeker. Mijn vriend en zijn vrienden zijn diehard fans. Die zitten hier op zondag ook om 6 uur ’s ochtends naar de race te kijken. Dan denk ik: hallo, kunnen we niet een beetje uitslapen? Maar ik kijk dan toch mee. Ik zal niet zeggen dat ik het twee uur lang volhoud, maar dat kan ik met bijvoorbeeld wielrennen of zelfs mijn eigen sport marathonschaatsen ook niet. Soms gebeurt er gewoon helemaal niks. Des te mooier als de volgende race dan wel weer spectaculair is.”

Wat valt je op als je kijkt, wat spreekt je aan?

,,Ik heb vooral heel veel respect voor die mannen. Ze staan constant in de schijnwerpers, trekken de hele wereld over. En ze hebben sponsoren die veel van ze vragen. Daar worden ze heel goed voor betaald, dat weet ik, maar toch. Ik kan buiten het seizoen om thuis gewoon mijn leventje leiden en met vriendinnen wat doen. Die coureurs hebben volgens mij weinig vrije dagen.”

Jij hoort ook bij de Red Bull-familie. Heb je Max Verstappen al eens ontmoet?

,,Eén keer, bij de Jumbo Racedagen dit jaar. Dan denk je: hij is even een paar dagen in eigen land, kan misschien even ontspannen, maar ook toen zaten zijn dagen helemaal vol. Zo’n jongen wordt geleefd. Maar hij is zo snel volwassen geworden. Echt een voorbeeld voor velen. Ik denk wel dat hij ooit wereldkampioen wordt. Maar wanneer…”

Als topsporter, wat spreekt je aan in het racen van Verstappen?

,,Het mooiste vind ik hoe hij zijn plek in de sport heeft opgeëist. Hij kwam als broekie in de sport, maar toonde direct lef, was niet bang voor anderen. Meteen dat statement maken door gedurfd te racen, daar hou ik van. Als er in het marathonpeloton nieuwe meiden komen die meteen vooraan gaan rijden denk ik ook: goed zo, hier leer je van, op deze manier kan je winnen. Zelf deed ik het bij mijn eerste marathon ook zo. Eerst hoor je de anderen denken: ik ken jou niet, wat doe je daar? Maar als je je plek dan weet vast te houden, dwing je respect af.”

Al eens bij een grand prix geweest?

,,Nee, maar dat zou ik wel heel graag een keer willen. Dat geluid, die snelheid, heel bijzonder. Ik weet wel wat ik voor mijn verjaardag vraag. En als ze me, zoals collega Antoinette de Jong, zouden vragen voor die Women Series, zou ik dat ook wel leuk vinden.”

Beluister hier onze podcast Pitstop: Over filerijden in Frankrijk naast Gasly, de vraag of Vettel nog wel de juiste man voor Ferrari is en de F1 als turnsport.

Volledig scherm © ANP Graphics