Ambassadeur Mongolië schrijft brief naar VN na tirade Max Verstappen

derde startplek Verstappen vermaakt zich niet op Portimão: ‘Alsof je op ijs rijdt’

24 oktober Vrij enthousiast was Max Verstappen voorafgaand aan zijn eerste GP van Portugal. Hij verkende het circuit eerder dit jaar al, maar in een Formule 1-auto geniet hij toch minder dan verwacht op het verse asfalt waar het voortdurend zoeken is naar grip. ,,Pushen is hier héél lastig”