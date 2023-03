Auto Max Verstappen vertoont ‘onverklaarbaar gedrag’, Nyck de Vries in onderste regionen

Adviseur Helmut Marko vertelde na afloop tegenover het Duitse Sky dat de auto van de Nederlander “een verandering in het rijgedrag liet zien die we nog niet kunnen uitleggen". Dat deed zich met name voor in de langzamere bochten, waarmee het flinke gat dat Verstappen naar zijn teamgenoot liet te verklaren was. Fernando Alonso dook daar in de slotfase in: 1.33,196. Nyck de Vries nam op zijn beurt genoegen met P16, ruim 2,6 seconden achter de toptijd.