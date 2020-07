Autosportfederatie doneert 1 miljoen euro voor diversiteit

De organisatie van de Formule 1 zette die foundation onlangs op en pompte daar toen zelf direct 1 miljoen euro in. Het doel is om kansen te bieden aan mensen van uiteenlopende etnische achtergronden om aan de slag te gaan in de motorsport.

,,De FIA vecht tegen iedere vorm van discriminatie, vooral wat betreft huidskleur, religie, etnische en sociale achtergronden", zegt voorzitter Jean Todt voorafgaand aan de Grote Prijs van Oostenrijk in de Formule 1. ,,We moeten diversiteit in onze sport promoten en daarom hebben we besloten om 1 miljoen euro te doneren aan de nieuwe foundation die de Formule 1 heeft opgezet. Dit is de eerste stap, er zullen er meer komen.”



De foundation gaat onder meer opleidingen financieren voor groepen die nu ondervertegenwoordigd zijn.