Bahrein, winderig woestijncircuit waar Max Verstappen nog droog staat

Door Arjan Schouten



Is het Formule 1-circus wéér in het Midden-Oosten?

Meer en meer wordt deze regio heel bepalend op de kalender van de koningsklasse van de autosport. Met GP’s in achtereenvolgens Qatar, Saoedi-Arabië en Abu Dhabi werd het vorige kampioenschap hier afgesloten en seizoen 2022 begint er ook weer, met races in Bahrein en Saoedi-Arabië. Voor de laatste race die elders werd verreden, moeten we ruim vier maanden terug naar het tweede weekend van november, toen Interlagos (Brazilië) op de kalender stond. Bahrein, waar Max Verstappen en co van winterweer sowieso geen last zullen hebben, heeft naar verluidt miljoenen betaald om voor de vierde keer een Formule 1-seizoen te mogen aftrappen, na eerdere openingsraces in 2006, 2010 en 2021.