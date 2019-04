Bakoe: tussen kunst en kitsch

Door Rik Spekenbrink



De taxichauffeur op de luchthaven van Bakoe gaf zijn passagiers afgelopen nacht eerst een hand, en toverde vervolgens twee kussentjes tevoorschijn. Goed voor de rug, maakte hij duidelijk. In de keurige Engelse cab konden de beentjes zowaar gestrekt, en twintig minuutjes over een kaarsrechte weg later stonden we in hartje Bakoe, waar de straten al zijn afgezet voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan van zondag. ‘Home of street fighters’ valt te lezen op de boog vlakbij de ingang van de paddock. Hoezo Monaco en Singapore, dit is hét stratencircuit van de Formule 1-kalender.



Als je voor het eerst naar een bestemming afreist, stap je met een mix van vooroordelen en gehoorde verhalen van ervaringsdeskundigen het vliegtuig in. Bakoe timmert aardig aan de weg de laatste jaren. De European Games waren hier, net als het WK judo en het Songfestival. Komende maand wordt de finale van de Europa League hier gespeeld. De stad is half-Europees, half-Aziatisch. Veel meer wist ik ook niet over Bakoe. ‘De stad is prachtig, maar als je 10 minuten landinwaarts rijdt, zie je de mensen nog op ezels en met paard en wagen rijden’, hoorde ik bijvoorbeeld. Bewijs heb ik nog niet, maar dat de miljoenen van dit land vooral in deze ene stad aan de Kaspische Zee zijn gepompt, is wel duidelijk.



Wandelend langs de kustlijn zie je wolkenkrabbers van glas, chique hotels, kitscherige gebouwen, maar ook oude paleizen en keurig aangeharkte parkjes. Er ligt nog geen sigaretje op de stoep. Volgens Wikipedia is er wetenschappelijk bewijs van ‘beschaving’ in Bakoe van 6000 jaar voor Christus. Maar om dat oeroude gevoel te krijgen moet je misschien even wat verder de stad in, weg van de boulevard.



Goed, we zijn hier niet om de toerist uit te hangen, het gaat om de race natuurlijk. Die voelt op donderdagmiddag altijd heel ver weg. In de paddock worden de banden gestapeld en de vers aangerukte struikjes geschikt. Uit de garages klinkt housemuziek en het geluid van wheelguns. Lewis Hamilton (fel gekleurde trainingsbroek, blinkende zonnebril, pet) en Sebastian Vettel (simpele spijkerbroek, als altijd) wandelen wat rond, op weg naar hun team- en persverplichtingen. En het asfalt wordt ingenomen door duizenden fans, die de kans om zelf een rondje over het circuit te lopen niet laten liggen.



Morgen is het woord aan de straatvechters.