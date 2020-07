Behalve het asfalt is alles anders voor Max Verstappen

Door Arjan Schouten



Maandenlang zag hij geen circuit, maar die tijd is voorbij. Vanaf nu gaat Max Verstappen weken niets anders zien. Geen hotel bijvoorbeeld voor de Limburger nabij de Red Bull Ring, waar zijn zesde Formule 1-seizoen met twee races start na de flinke coronavertraging. Op het thuiscircuit van zijn werkgever kruipt de Nederlander elke avond meteen naast de garage onder de wol. ,,Niet in een hotel, maar in een motorhome. Zo blijven we toch in onze eigen omgeving, onze bubbel’’, zo legde Verstappen uit.