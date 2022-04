Bekijk hier alle video’s: check alle hoogtepunten van de race in Melbourne

De Formule 1-wereld is in Melbourne neergestreken voor de derde race van het seizoen. Bekijk hier alle video's van de vrije trainingen, kwalificatie en uiteindelijk de hoogtepunten van de race.

Race

Kwalificatie

Tijdens Q1 zorgde Lance Stroll en Nicholas Latifi voor een grote crash op het einde, in Q2 namen we afscheid van Bottas en in Q3 zagen we Alonso hard crashen tijdens een -tot dan toe- goed rondje over het Australische circuit. Maar het venijn zat in de staart. Max leek pole te gaan pakken, tot Leclerc nog een heel snel rondje wist te rijden.

Vrije training 3

Tijdens VT1 en VT2 zagen we al rode vlaggen, ook in VT3 konden die niet uitblijven. Na een klein half uur vloog Sebastian Vettel uit te bocht en belandde in de boarding. Verder had Max Verstappen veel moeite met zijn bolide. De regerend wereldkampioen moest meerdere ‘snelle rondes’ afbreken en stoorde zich zichtbaar. Aan het eind van de training schoot Lance Stroll nog uit de bocht waardoor de sessie vroegtijdig werd afgebroken.

Vrije training 2

Ook de tweede vrije training op Australisch grondgebied schitterde niet in sensatie. Wel hadden de coureurs nog wat problemen met hun bolide. Zo gingen zowel Valtteri Bottas als Max Verstappen even de mist in.

Uiteindelijk klokte Charles Leclerc de snelste ronde tijdens de vrije training. Hij was ruim twee tienden sneller dan Verstappen.

Vrije training 1

Het weekend begon met een ietwat saaie eerste vrije training in Melbourne. Buiten een motorprobleem en wat loshangend bodywork was het hoogtepunt Sebastian Vettel die zijn weg terug naar de pits per motor moest afleggen. De Duitser beschouwde het maar als een vervroegde ereronde over het Australische circuit.

Volledig scherm Formula One F1 - Australian Grand Prix - Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - April 10, 2022 Red Bull's Max Verstappen stopped during the race REUTERS/Loren Elliott © REUTERS