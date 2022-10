Bekijk hier alle video’s van het GP-weekend in Mexico

Teambaas McLaren vraagt in brief om zware straf voor Red Bull: ‘Er moet een sportieve sanctie komen’

Teambaas Zak Brown van McLaren wil dat autosportfederatie FIA hard optreedt tegen teams in de Formule 1 die het budgetplafond hebben overtreden. Dat blijkt uit een brief die in het bezit is gekomen van de BBC. Volgens de Amerikaan maken teams die te veel geld hebben uitgegeven zich schuldig aan valsspelen.

18 oktober