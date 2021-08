Bekijk hier de beelden: Verstappen loopt schade op bij chaotische start

Zo haal je je collega over iets te doen waar hij eigenlijk geen zin in heeft

30 juli Wat voor baan je ook hebt, de kans is groot dat je iedere dag met andere mensen te maken hebt: collega’s, klanten, opdrachtgevers of leidinggevenden. Dan is het wel fijn als je de anderen meekrijgt met jouw plannen. Mirjam Wiersma, spreker en auteur van Elke werkdag een topdag, weet hoe je je invloed kan vergroten. Deze week: de future lock-in