Bekijk hier de hoogtepunten van de Formule 1: wat kan Max Verstappen vanaf P4?

Het is zaterdagmiddag en dat betekent dat de mannen zich klaarmaken voor de kwalificatie van Monaco. Op het spectaculaire stratencircuit gaat bepaald worden wie pole position pakt. Zhou, Latifi, Stroll, Gasly en Albon zijn de afvallers in Q1. Bekijk hieronder de hoogtepunten en hoe Charles Leclerc pole position heeft weten te bemachtigen. In de laatste run spint Sergio Pérez zijn Red Bull en rijdt Carlos Sainz vervolgens tegen hem aan. Ook Alonso zet zijn auto in Q3 in de muur, waardoor een rode vlag een einde aan de sessie maakt. Sainz eindigde als tweede en het podium wordt compleet gemaakt door Pérez.