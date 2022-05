Bekijk hoe Verstappen Leclerc de baas is en alle andere hoogtepunten uit Miami

Max Verstappen kroont zich tot eerste winnaar van de GP in Miami. Na een bloedstollende strijd met Charles Leclerc is het de Nederlander die als eerste over de finish gaat. Bekijk hier de belangrijkste video’s uit Miami.

Race

Hij had genoeg aan te merken op zijn team en het circuit in Miami, maar stelde na een rommelige aanloop zelf orde op zaken in de race. Max Verstappen knokte zich langs beide Ferrari’s, om zich tot eerste winnaar te kronen in Florida.

Kwalificatie

Een chaotische kwalificatie in Miami. Door drukte lukte het niet alle coureurs een goede ronde neer te zetten. In Q1 kostte dat Magnussen kwalificatie. Uiteindelijk maakte in Q3 Max Verstappen een foutje, waardoor hij zijn tijd niet kon verbeteren. Charles Leclerc deed dat wel en reed naar pole position.

Derde vrije training

Ocon zorgde voor een rode lag tijdens de derde vrije training van het weekend, daardoor lag de wedstrijd tijdelijk stil. Daarna konden de coureurs flink doorrijden. Uiteindelijk pakt Perez de snelste tijd, gevolgd door Leclerc en Verstappen.

Tweede vrije training

In de tweede vrije training kwam Max Verstappen in zijn Red Bull niet tot een rondetijd.

George Russell klokte in zijn Mercedes 1.29.938 en daarmee is de Brit de enige die onder de 1.30 dook. Zijn ploeggenoot Lewis Hamilton werd vierde, achter Charles Leclerc en Sergio Pérez.

Eerste vrije training

In de eerste vrije training spinden de nodige coureurs en een crash van Valtteri Bottas zorgde zelfs voor een rode vlag. Verstappen kwam bij het verlaten van een bocht even in aanraking met een muur, maar behield de controle over zijn wagen. Bekijk de beelden hieronder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Max Verstappen kende de nodige problemen. © AP