Ben jij de grootste Formule 1-kenner van Nederland?

Vijf vragen en antwoorden 100.000 man lijkt al uitgeslo­ten in Zandvoort, de race zelf dus ook?

27 januari Vier medisch specialisten waren in deze krant ronduit somber gestemd: vergeet het maar met die uitpuilende sportzomer. Hoe zit het met de Formule 1-race in Zandvoort, is daar nog wel hoop voor? Vijf vragen en antwoorden.