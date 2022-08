Bizarre situatie rond opvolging Alonso: Alpine wijst Piastri aan, maar coureur ontkent

Bekijk hier alle hoogtepun­ten van de Formule 1 in Hongarije

Max Verstappen heeft in Hongarije een mokerslag uitgedeeld aan zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Gekomen vanaf de tiende plek op de startgrid, snelde hij rap naar voren en won hij voor het eerst in zijn carrière de Grand Prix van Hongarije. Hij gaat met een gigantische voorsprong in het wereldkampioenschap de zomerstop in.

31 juli