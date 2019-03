‘Bonuspunt voor snelste ronde zorgt voor extra spektakel in Grand Prix’

Want het pakte goed uit. Bottas verdiende met zijn zege geen 25 maar 26 punten, door vlak voor de finish de snelste omloop van de dag te klokken. De Fin had zo’n riante voorsprong op Hamilton dat hij via de boordradio zelfs vroeg of hij niet even kon ‘pitten’ voor een vers setje zachte banden. Dat vond Bottas’ engineer geen goed idee, maar het weerhield hem er niet van het gaspedaal vol in te drukken in de voorlaatste ronde. Met 1.25,580 was hij veel sneller dan de rest. Er werd zelfs beweerd dat Bottas de zogenoemde kwalificatiemodus had gebruikt. Niet zonder risico, want die setting vraagt het uiterste van de auto.



,,Mijn zorg zou het onder controle houden van de auto zijn, en mijn eigen rijden. Maar goed, ik ben geen Formule 1-coureur”, zei Wolff na afloop. De piloten zien ineens 21 extra kampioenschapspunten gloren. Hamilton deed een poging, en ook Max Verstappen perste in de laatste rondjes alles uit zijn Red Bull. Even had hij de snelste ronde in handen. ,,Maar ik was sowieso aan het pushen op Lewis”, verklaarde hij. ,,Iedereen is scherp op dat extra punt”, wist Bottas. ,,Uiteindelijk kan één punt het verschil maken. Ik zat in de slotfase in druk verkeer, maar heb geprobeerd een gat te vinden. Met een andere modus ben ik voor een snelle ronde gegaan. Ik ben blij dat het gelukt is.”