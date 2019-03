Bos: Bij Max merk je aan alles dat topsport er met de paplepel is ingegoten

Ben jij zo’n Formule 1-fan, Theo? ,,Toen ik jong was, keek ik wel heel veel, ja. De tijd van Michael Schumacher enzo. En Jos Verstappen en Mika Hakkinen. Die tijd volgde ik het allemaal nog wel wat beter. Op RTL was het nog gewoon op tv, hè. Vond ik echt wel gaaf. Toen Jos stopte, heb ik het ook niet meer zo intensief gevolgd. Je ziet nog wel eens wat voorbij komen, natuurlijk. Maar toen Max kwam, trok het toch weer. Je weet wel dat hij getalenteerd is en dan ben je wel benieuwd ook wat hij zou kunnen. Die ontwikkeling volg je dan wel wat beter. Ik weet nog dat ik het die eerste jaren met vrienden er veel over had. Dan begon ik over die jonge Nederlander die het helemaal zou gaan worden. Mooi om te zien hoe hij nu beter en beter wordt.’’

Bij anders sporters proef ik vaak vooroordelen over Formule 1. Dat je fysiek er niet veel voor hoeft te kunnen, maar vooral geld en een goede auto moet hebben. Hoe kijk je daar tegenaan?

,,Je moet wel echt iets kunnen om daar voorin te eindigen, lijkt me. Als je die Lewis Hamilton ziet, die is echt héél goed. Natuurlijk, je materiaal is daar wel heel belangrijk, maar bij ons ook. Ik zie het ook met de fietsen die we hebben, wat materiaal allemaal uit kan maken. Je wilt niet weten hoeveel verschil een stof van een snel pak al maakt. Of een frame, qua weerstand. Qua regelgeving moet je daarin natuurlijk altijd in een kader werken en die kant van de Formule 1 interesseert me ook wel. Als ik dan alleen maar kijk naar een voorvleugel of zo, dan kan je al heel veel verschillende aanpassingen doen. Oneindig variëren om zo’n auto sneller te maken. Wendbaarder. Meer neerwaartse druk. Vind ik wel mooi om te volgen, hoor. Windtunnels, simulatie, altijd weinig tijd. Hoe meer geld je hebt, hoe meer je kan testen. Dat vind ik wel interessant om te zien. Daar zie je ook wel parallellen naar het wielrennen toe. Als je veel geld hebt, kun je meer testen en produceren, en ontwikkelen met sponsoren. Die F1-budgetten zijn natuurlijk te bizar voor woorden. Ongekend. Maar als je ziet hoeveel een fiets kost en een auto, dan is dat verschil ook wel weer logisch.’’