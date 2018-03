Boterhamzakje verpest debuut van Sirotkin

,,Je gelooft het niet, het was een boterhamzak die mijn remmen rechtsachter volledig in de vernieling hielp. De remmen raakt zwaar oververhit", vertelt de 22-jarige debutant.



Sirotkin had nog geluk dat hij uitviel op een deel van het circuit waar een uitrijstrook lag, waardoor hij kon uitrollen toen zijn remmen faalden. ,,Er was daar geen muur of hek, dus gelukkig is de auto verder heel gebleven. Het is doodzonde, want ik had graag de race afgemaakt. Al was het maar om meer vertrouwen op te doen."