Bottas iets sneller dan Verstappen in drukke eerste training

Meteen werd het druk, toen de seinen op groen sprongen voor het begin van de eerste training op een zonnig Circuit de Barcelona-Catalunya. De sessie was amper drie minuten onderweg, toen Nikita Mazepin zijn Haas al in het grind had gezet. Gelukkig voor de geplaagde Rus, kreeg hij zijn auto op eigen kracht terug bij zijn team. Dat lukte Robert Kubica op zijn beurt niet in de slotfase. De ervaren Pool nam in de ochtend de honneurs waar voor Kimi Räikkönen bij Alfa Romeo, maar was hem in de nieuwe bocht 10 en moest uit de grindbak worden geholpen.



De schuiver van Kubica en de rode vlag die daarvan het gevolg was, verstoorde Verstappens late run op softs nog wat extra. Eerder in de training had de Limburger ook al wat vertraging opgelopen, toen hij iets te hard over de kerbs was gegaan met wat schade aan zijn voorvleugel tot gevolg. Met nog 9 minuten te gaan kon Verstappen dan toch aan zijn snellere run beginnen. Uiteindelijk kwam hij tot de tweede tijd, op 33 duizendsten van Bottas op P1: 1.18,537 om 1.18,504. We kunnen echter verwachten dat deze tijden naar mate het weekend vordert, verder omlaag zullen gaan.