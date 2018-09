Bottas: Ik kom maar voor één ding naar Rusland: de winst

Door Arjan Schouten Waar Lewis Hamilton op een indrukwekkend tempo naar zijn vijfde wereldtitel stampt, is de tweede coureur van Mercedes al weken zoekende. Zittend in nog altijd een van de twee beste auto’s van het Formule 1-veld slaagde Valtteri Bottas er de laatste acht races maar twee keer in om zijn Mercedes naar het podium te sturen. Winnen deed de 29-jarige Fin, die vorig jaar instapte met drie zeges voor Mercedes, in 2018 zelfs nog helemaal niet. Terug in Sotsji, waar hij begin vorig seizoen voor zijn eerste zege in de koningsklasse tekende, hoopt iedereen voor Bottas dan ook op de ommekeer. ,,Hij moet er op vertrouwen dat zijn situatie vroeg of laat zal keren’’, vertelde teambaas Toto Wolff in Rusland.

Alsof hij naar Wolff geluisterd had, nam Bottas vandaag zelfverzekerd plaats bij de internationale persconferentie. ,,Ik ben maar met één ding in mijn gedachten naar Sotsji gekomen en dat is pole position pakken en hier winnen’’, aldus de Fin, die als coureur van Williams ook al mooie herinneringen aan Sotsji verzamelde met een derde plaats in 2014, een vierde plaats in 2016 en drie kwalificaties in de top-3. ,,Het is fijn om hier weer terug te zijn. Normaal gesproken is dit altijd een baan voor mij waarop ik sterk presteer. Ik heb hier heel aardige resultaten neergezet en met die gedachte naar een nieuw raceweekend toewerken is wel zo fijn.’’