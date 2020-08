Bottas kan tijdens Formule 1-verjaardag gaan jagen op evenaring stokoud polerecord

Dankzij spartaans ritme is F1-sei­zoen gered: ‘Maar je mist de mensen en de sfeer’

9:59 De autosport buffelt keihard door. De Formule 1, 2 en 3 zijn op Silverstone toe aan het vijfde raceweekend in zes weken tijd. Een pittige inhaalslag, na maanden corona. ,,Het is doorstampen nu. Maar het alternatief is níét racen, en dat is geen optie.’’