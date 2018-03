Bottas: Mercedes had niet de behoefte om tot het uiterste te gaan in de tests

Die snelheid was vooral zichtbaar tijdens de langere runs, want een snelle kwalificatieronde kwam er niet van Mercedes. De snelste tijd van Lewis Hamilton was maar liefst 1.3 seconden langzamer dan de toptijd van Sebastian Vettel.

,,Onze snelheid over één ronde is nog onbekend", verklaart Bottas tegenover Motorsport. ,,Dat zien we over twee weken wel." Desondanks gelooft de Fin wel dat de W09 enorm rap is. ,,We hadden niet echt de behoefte om tot het uiterste te gaan in de tests. We proberen vooral veel instellingen uit en focussen ons niet op de tijdentabel."