Bottas : Race wordt echt geen makkie, van Max zijn we nog niet af

Ook Hamilton was niet aan dit seizoen gestart met het idee dat Mercedes meteen op het mini-baantje in de Alpen al zoveel verschil zou kunnen maken. ,,Daar hadden we dus echt niet op gerekend, nee”, hield ook hij vol. ,,We waren vol vertrouwen dat we mee konden doen om de topposities, maar dit is niet waar ik van uit was gegaan.”