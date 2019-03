Bottas sprakeloos: Dit was mijn beste race ooit

,,Ik weet ook niet hoe dit is gebeurd”, vertelt een bijna geschokte Bottas. ,,Ik weet niet wat ik moet zeggen. Mijn start was zo goed. Dit was echt mijn beste race ooit. Ik had alles onder controle. Geweldig.”

De laatste overwinning van de Fin was in Abu Dhabi, twee seizoenen geleden. Vandaag was hij echter soeverein en kon zelfs het bonuspunt voor de snelste ronde binnenhalen. ,,Ik had een heel sterke pace. Het was wat riskant op niet meer zo verse banden, maar het is gelukt. En ik kan nu al niet wachten op de volgende race in Bahrein.”