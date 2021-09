Bottas wederom het snelst in Sotsji, Verstappen zesde met nieuwe motor

Video Na crash op Monza botsen Verstappen en Hamilton in Sotsji verbaal: ‘Er zijn veel hypocrie­ten op de wereld’

7:09 Het knetterde naast het asfalt nog lekker door, anderhalve week na hun crash in Monza. In Rusland bestookten Lewis Hamilton en Max Verstappen elkaar alvast verbaal. ,,Er zijn veel hypocrieten op de wereld, dat is duidelijk.”