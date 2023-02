Max Verstappen: ‘Op dit niveau blijven presteren is misschien nog wel moeilijker dan er komen’

Dit waren de mooiste momenten in ongekend succesvol seizoen van Max Verstappen

Met opnieuw een overtuigende overwinning sloot Max Verstappen een ongekend succesvol seizoen in stijl af. Zijn zege in Abu Dhabi was zijn vijftiende van het jaar. Kenners blikken terug op Formule 1-jaar 2022 en kiezen de drie mooisten van die vijftien.

21 november