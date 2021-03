Buitenlandse media: 'Episch duel tussen Verstappen en Hamilton’

De spanning was zondagavond in Bahrein én voor de miljoenen televisiekijkers om te snijden. Verstappen had in het slotstuk de zege voor het grijpen. Vlak voor het einde haalde de 23-jarige Nederlander de Mercedes van Hamilton in. Maar doordat hij even later met zijn Red Bull in bocht 4 buiten de baan raakte, moest hij de Brit weer voor laten gaan. Weg overwinning. Al is de toon voor de rest van het seizoen wel gezet.