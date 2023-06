Buitenlandse media: ‘Mercedes biedt hoop om uit de wurggreep van Max Verstappen te kunnen ontsnappen’

Met videoNa het afgelopen Formule 1-weekend in Barcelona staat Max Verstappen met 40 zeges nog maar één gewonnen Grand Prix achter de legendarische Braziliaan Ayrton Senna. Er zijn slechts vier Formule 1-coureurs met nog meer zeges achter hun naam. Volgens buitenlandse media verdient de Nederlander het plekje bij de allergrootsten van de sport, al heeft men in het buitenland goede hoop dat Mercedes is begonnen aan een wederopstanding.

Het begint een herhaling van zetten te worden, zo ziet ook de buitenlandse pers: Max Verstappen is niet te kloppen. ,,Max zweette niet eens", zag het Spaanse Marca. Datzelfde zag het eveneens Spaanse Mundo Deportivo: ,,Verstappen heeft geen rivaal en gaat onbetwist op weg naar zijn derde wereldtitel op rij. Zonder zijn haren door de war te halen reed hij naar zijn vijfde overwinning van het seizoen. De Red Bull is duidelijk de beste auto en ook nog eens in de beste handen.”

Met de Grand Prix in Barcelona hadden Spaanse media op een spektakel gehoopt, maar ze moesten concluderen dat dat er niet in zat. ,,De Spaanse GP was prachtig totdat de race begon", schrijft AS. ,,125.000 mensen op het circuit, fraaie hymnen op de piano en Carlos Sainz en Fernando Alonso die elkaar omhelsden in de illusie dat ze alle mensen op de tribune een vreugdevol weekend konden geven. Carlos zorgde bij de start nog voor een beetje spektakel door Verstappen te belagen, maar uiteindelijk lukte het de Spanjaarden amper om kruimels achter te laten. Verstappen bleef iedereen ver voor en gaat op weg naar zijn derde wereldtitel.”

Door het Franse L’Équipe werd Verstappen beloond met een 10 voor zijn optreden en ook in België zag men een perfect weekend voor Verstappen: ,,Vrijdag, zaterdag én zondag domineren. Dat heet dan een perfect weekend. Hij liet de concurrentie ver achter zich en keek geen moment meer om", schrijft Het Laatste Nieuws. De Belgische collega's van Het Nieuwsblad zagen hetzelfde: ,,Voor de start werd de winst al toegewezen aan Verstappen en hij kwam ook geen enkele keer in de problemen. Even leek de snelste ronde op naam de komen van George Russell, maar de tweevoudig wereldkampioen griste ook die nog mee: de puntjes op de i zetten noemen ze dat.”

Volledig scherm Max Verstappen © REUTERS

Mercedes

Toch zorgde Mercedes, met de tweede en derde plek voor respectievelijk Lewis Hamilton en George Russell, voor enig optimisme bij de buitenlandse pers wat betreft de spanning in de Formule 1. ,,Achter de vliegende Red Bull manifesteerde een sterk Mercedes zich als revelatie van de dag. Zowel Hamilton als Russell liet keer op keer sterke rondetijden optekenen en zij maakten Sainz en Perez het leven zuur", zo zag Sporza. ,,Benieuwd of ze Verstappen bij de GP van Canada het vuur aan de schenen kunnen leggen.”

De Britse pers was logischerwijs ook verheugd met de prestaties van landgenoten Hamilton en Russell. ,,Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar er was een onmiskenbare zweem van vogelgezang in Barcelona die wees op een heropleving van Mercedes. Achter Verstappen lijkt het erop dat de pikorde weer nieuw leven kreeg ingeblazen. De kloof met Red Bull is nog immens, maar Mercedes lijkt begonnen aan een lange reis die volgend jaar een échte concurrentiestrijd zou kunnen inluiden", schrijft The Guardian.

De BBC noemde Verstappen ‘onverslaanbaar’ en Sky Sports put ook hoop uit de prestatie van Mercedes: ,,Ze waren nog geen partij voor Verstappen, maar Mercedes liet een enorme verbetering zien.” The Sun voegde daaraan toe: ,,Het beste resultaat van Mercedes biedt hoop om uit de wurggreep van Max Verstappen te kunnen ontsnappen.”

De boodschap voor dit seizoen is wel duidelijk: er valt voor niemand wat te halen Gazzetta dello Sport

Niet alleen in Groot-Brittannië zag de media hoe Mercedes een teken van leven gaf: ,,Mercedes is op weg naar succes", stelt het Duitse BILD. ,,Opbouwen, ja. Red Bull aanvallen? Nee. Mercedes heeft een stap in de goede richting gezet, maar Red Bull is nog altijd een klasse apart.”

Volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport verdient Verstappen het dan ook om tot de grootste coureurs ooit gerekend te worden. Met zijn veertigste GP-zege heeft hij Ayrton Senna (40) binnen handbereik, waarna alleen Alain Prost (51), Sebastian Vettel (53), Michael Schumacher (53) en Lewis Hamilton (103) nog meer zeges op hun naam hebben. ,,Max verdient het om aan te sluiten bij de groten van de Formule 1: niet alleen door zijn cijfers, maar ook vanwege zijn rijniveau. De boodschap voor dit seizoen is wel duidelijk: er valt voor niemand wat te halen.”

