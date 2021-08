Buitenlandse media over bizarre race: ‘Verstappen sleepte kapotte auto meer dan goed over het circuit’

La Gazzetta dello Sport schrijft dat het een Grand Prix was 'als nooit tevoren’. ,,Vooral letterlijk, want er waren te veel verschillende situaties, te veel ontwikkelingen en te veel onverwachte gebeurtenissen in slechts één race", schrijft de sportkrant. ,,De carambole bij de start, Hamilton die bij de herstart alleen op de grid stond, de eerste overwinning van Ocon en later nog de diskwalificatie van Vettel. Er gebeurde veel, héél veel.”



BILD raadt vooral aan om de race terug te kijken als je hem nog niet gezien hebt. ,,Als je deze race niet gezien hebt, ga dan meteen naar een vriend of kennis met een abonnement om de herhaling te bekijken, want de Hongaarse Grand Prix was een van de meeste spectaculaire en wildste F1-races van de afgelopen jaren. En sowieso al de mooiste van het huidige seizoen", zo schreef de Duitse krant voor de diskwalificatie van Sebastian Vettel.



De Duitse krant heeft ook nog een goed woordje over voor Verstappen. ,,Wat was er aan de hand met de Nederlander? Hij kampte met een ernstig beschadigde bolide door de crash in de eerste bocht, maar sleepte de kapotte auto meer dan goed over het circuit.”