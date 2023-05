Buitenlandse media prijzen ‘koninklijke’ Max Verstappen: 'Manoeuvreerde zich door de straten van Monaco als een 24-uurs maaltijdbezorger’

,,Een Grand Prix van illusies", zo vat de BBC het afgelopen raceweekend in Monaco samen. ,,Het weekend begon met het gevoel dat dit wel eens de race zou kunnen zijn waarin Red Bull door een ander team eindelijk serieus bedreigd, misschien zelfs verslagen, zou kunnen worden. Dat gevoel hield aan tijdens de kwalificatie en een groot deel van de race, maar uiteindelijk deden Max Verstappen en zijn auto wat ze altijd deden: de boel verpletteren met een enorme superioriteit. In werkelijkheid was het al een hele prestatie van Alonso om Verstappen zelfs maar vaag te bedreigen in Monaco. Verstappen en Alonso waren het hele weekend een klasse apart.”

Bij The Sun zagen ze ook een ‘Ver-y easy win’ van Verstappen. ,,Zelfs een plotselinge stortbui kon hem niet tegenhouden. Talloze keren kwam hij dicht bij de vangrail, maar hij hield zijn zenuwen onder controle. Hij manoeuvreerde zich door de drukke straten van Monaco als een 24-uurs maaltijdbezorger. De hypnotiserende rijstijl van Verstappen zorgde er wederom voor dat we ons op konden maken voor de gebruikelijke slaapverwekkende optocht. Gelukkig fleurde de regen deze race nog een beetje op.”

L’Équipe noemt de prestatie van Verstappen koninklijk en stelt dat de Nederlander zich nooit echt zorgen heeft gemaakt. ,,We hebben de tijd van Alain Prost en Ayrton Senna gekend, de verschrikkelijke ijzeren vuist van Michael Schumacher en de helse overheersing van Sebastian Vettel. We hadden dus al gewend moeten zijn aan de meedogenloze heerschappij binnen de Formule 1, zeker ook door de overheersing van Mercedes, maar we moeten wederom buigen voor voor het meesterschap van de nieuwe alleenheerser.”

Ook in Spanje, het land van Fernando Alonso, moeten ze toegeven dat er geen maat staat op Verstappen: ,,Een spectaculaire prestatie van de ongenaakbare Nederlander", schrijft Marca. AS voegt daaraan toe: ,,Beroemdheden, jachten, een stoet auto’s, regen, chaos, ongelukken... het kon allemaal niet voorkomen wat iedereen verwachtte: Max Verstappen won in Monaco.”

De eerste buitenlandse media trekken dan ook al voorzichtig hun conclusies: ,,Het lijkt erop dat Max Verstappen niet afgeleid gaat worden van zijn onverbiddelijke mars richting zijn derde wereldtitel in de Formule 1", schrijft The Guardian. Het Engelse medium was dankbaar dat er regen kwam in Monaco. ,,Na een aangrijpende kwalificatie op zaterdag leek de race lange tijd de gebruikelijke anticlimax te worden. Het lang geprezen kroonjuweel van de Formule 1 bleek opnieuw een stoffig en armoedig stuk pasta te worden, maar de regen bracht enkele angstaanjagende momenten. Uiteindelijk bleek Verstappen in beide gevallen majestueus.”

Bij het Duitse BILD twijfelt men ook niet meer: ,,Max Verstappen wint vijf van de zes races: een statistiek van een wereldkampioen.”

Volledig scherm Max Verstappen. © AFP

