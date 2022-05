Buitenlandse media zien Max Verstappen profiteren van ‘Ferrari-drama’: ‘Hij leek ontroerd op het podium’

Het Spaanse Marca schreef het succes van Verstappen voornamelijk toe aan de falende bolide van Ferrari. „Max kon Charles Leclerc niet aan. Vloekend en schreeuwend klaagde hij over een defecte DRS. Toch bleek hij in staat om zijn innerlijke demonen te kalmeren. Het werd een zege met veel vuur, bloed en zweet. Vechten tegen twee Red Bulls bleek wederom een onmogelijke opgave voor Mercedes, dat de lat weer te hoog legde.”

Ook La Gazzetta dello Sport zag dat Verstappen het geluk ditmaal aan zijn zijde had. „Ferrari, waar ben je gebleven?”, was de opening van de Italiaanse sportkrant. „Max Verstappen en Red Bull zaten in de problemen door een defecte DRS, maar konden zich vervolgens niets beters wensen. De start van de race was een nachtmerrie voor Super Max, maar het werd toch een emotionele en onverwachte overwinning.”

„Verstappen leek ontroerd op het podium. Hij glimlachte nauwelijks, maar had wel stralende ogen. Sinds 2016 had hij de Spaanse GP niet meer gewonnen.”

Ondanks de goede afloop voor Verstappen, was The Guardian maar weinig positief over de race. „Het was een dramatische Grand Prix vol incidenten. De zege van Verstappen was volledig tegen de verwachting in, maar zijn doorzettingsvermogen werd beloond. Lang leek de ommekeer onmogelijk, maar Verstappen en Red Bull leverden een slimme strategie om een ​​indrukwekkende overwinning veilig te stellen.”

Mundo Deportivo spreekt over het ‘Ferrari-drama’. „Gek. Dat is wat de Spaanse F1 GP was. Alsof de favorietenrol een hete aardappel was, ging hij over van hand naar hand. Niemand leek te willen winnen tijdens deze onvoorspelbare race. De problemen van Verstappen gaven Leclerc vleugels, maar ook hij kende zijn problemen. Red Bull bewees in ieder geval dat het wereldkampioenschap prioriteit nummer één is.”

L’Équipe had voornamelijk bewondering voor de manier waarop Charles Leclerc omging met zijn tegenslag. „De Monegask had een foutloos parcours afgelegd, maar de ongelukkige Leclerc werd slachtoffer van een defecte motor. Ondanks de betreurde gezichten in de garage, was Leclerc alleen maar aan het lachen. Hij weigerde iemand de schuld te geven en troostte bij het uitstappen van zijn auto direct zijn familie.”