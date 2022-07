Carlos Sainz beleeft primeur op ‘speciale plek’: ‘Ik bleef geloven dat het kon’

Een safetycar op tien ronden voor het einde bood Sainz de kans om snel een pitstop te maken en verse banden te nemen. Na de herstart bleek dat een gouden greep, want Leclerc was niet naar binnen gegaan en kon op zijn versleten banden weinig anders doen dan de snellere Sainz voorbij laten gaan. ,,En Lewis Hamilton had deze race ook kunnen winnen, begreep ik. Het was een moeilijke race, had in het begin weinig balans, maar die safety car gaf mij plotseling de kans toch nog voor de overwinning te gaan en die kans heb ik gegrepen.”

,,Gemakkelijk was het vandaag niet. Ik worstelde in mijn eerste stint op mediums een beetje met de balans. Max zette ons ook onder druk maar wat er ook gebeurde, ik bleef geloven dat het kon. Het is alles bij elkaar een heel speciaal weekend. Silverstone is sowieso een speciale plek voor me, want in 2010 won ik hier ook vanaf pole mijn eerste race in de Formule BMW. Twaalf jaar later doe ik precies hetzelfde in de Formule 1", aldus Sainz, die ook nog het publiek bedankte voor het aanmoedigen.