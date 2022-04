Carlos Sainz verlengt contract bij Ferrari: ‘Er is geen beter Formule 1-team om voor te racen’

Carlos Sainz rijdt ook de komende twee jaar in de Formule 1 voor Ferrari. De Spaanse coureur heeft zijn contract bij de Italiaanse renstal verlengd tot eind 2024. Sainz (27) is net begonnen aan zijn tweede seizoen bij Ferrari.

De afgelopen weken werd al duidelijk dat de Spanjaard zou gaan bijtekenen. “Ik heb altijd gezegd dat er geen beter Formule 1-team is om voor te racen dan Ferrari en na een jaar kan ik bevestigen dat mijn verwachtingen zijn overtroffen”, aldus Sainz. “Het is een grote eer om voor deze renstal uit te komen. Mijn eerste seizoen was solide en constructief. Het resultaat van al dat harde werk is tot nu toe dit seizoen duidelijk zichtbaar.”

Ferrari beschikt momenteel over de snelste auto. Charles Leclerc, de teamgenoot van Sainz, won twee van de drie grands prix en leidt het WK-klassement met 71 punten. Sainz staat derde met 33 punten. Hij werd tweede in Bahrein en derde in Saudi-Arabië. In Australië viel hij al vroeg uit. Komend weekeinde staat op het circuit van Imola de Grote Prijs van Emilia-Romagna op het programma.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Toen ik in 2021 bij dit team kwam, was het doel om ervoor te zorgen dat Ferrari weer zou gaan winnen en vechten om beide wereldtitels. Onze F1-75 blijkt nu voorop te rijden en zorgt ervoor dat ik deze doelen kan najagen”, aldus Sainz, die nog wel wacht op zijn eerste zege in Italiaanse dienst. Vorig seizoen behaalde hij vier podiumplaatsen (drie keer derde en een keer tweede). In het WK-klassement werd hij vijfde met 164,5 punten, Leclerc eindigde op de zevende plek. De 24-jarige Monegask verlengde eind 2019 al zijn contract bij Ferrari tot eind 2024.

Sainz debuteerde in 2015 in de Formule 1. De zoon van rallykampioen Carlos Sainz senior reed toen samen met de eveneens debuterende Max Verstappen voor Toro Rosso (nu AlphaTauri). De Spanjaard kwam daarna uit voor Renault (nu Alpine) en McLaren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.