Charles Leclerc heerst in Melbourne en slaat groot gat met uitgevallen Max Verstappen

,,Ik ruik een vreemde vloeistof”, riep Max Verstappen na een kleine veertig rondjes door Albert Park over de boordradio. De wereldkampioen kreeg meteen de opdracht om zijn auto stil te zetten vanwege een kapotte motor. Zijn RB18 vatte vlam en moest geblust worden. Het was voor de Nederlander een dramatisch einde van de Grand Prix van Australië. Wéér pakte de Red Bull-coureur geen punten. Voor de tweede keer al in een seizoen dat pas zo pril is.

Bekijk hier hoe de race van Verstappen ten einde kwam

Het zorgt ervoor dat de achterstand op WK-leider Charles Leclerc in een enorm tempo toeneemt. En dat terwijl de Monegask van Ferrari sowieso al beter voor de dag komt dan de Nederlander. Verstappen was er het hele weekend in Melbourne al eerlijk over. De Ferrari is volgens hem een raket, terwijl hijzelf in een Red Bull rijdt waarin hij maar weinig vertrouwen heeft.

En waar Leclerc juist vreesde dat het vernieuwde Albert Park Circuit perfect paste bij de auto van Verstappen, bewees hij in Melbourne vanaf het begin af aan juist het gelijk van de Nederlander. Verstappen kon ook voor zijn uitvalbeurt namelijk totaal geen vuist maken. Na de start, waarbij Leclerc de wereldkampioen gemakkelijk achter zich hield, werd het gat met de Ferrari-coureur snel groter. Twee safetycar-situaties veranderden daar weinig aan.

Nadat Ferrari-coureur Carlos Sainz, voorafgaand aan de race in Melbourne de nummer twee van het wereldkampioenschap, vroeg uitviel, kwam Verstappen niet in de buurt van een inhaalactie. Na een tweede herstart, volgend op een crash van Sebastian Vettel met zijn Aston Martin, zette de Nederlander zijn auto eventjes naast die van Leclerc. Maar toen hij hem er niet voorbij kreeg, herhaalde zich het beeld van het begin van de race: Leclerc liet Verstappen ver achter zich.



Daardoor was al snel duidelijk dat de spanning hem alleen maar zat in het gevecht om de laatste podiumplek. In die strijd liet Verstappens teamgenoot Sergio Perez zien dat er tegenwoordig wel degelijk ingehaald kan worden op het circuit in Melbourne. Twee keer moest hij Lewis Hamilton voorbij rijden en ook diens ploeggenoot George Russell werd door Perez ingehaald. Die acties bleken uiteindelijk zelfs goed voor de tweede plek in de einduitslag.

Vanwege het uitvallen van Verstappen, dus. Die tijdens de Grand Prix van Australië weer een deuk in zijn vertrouwen in de RB18 heeft opgelopen. Zijn kopzorgen staan in schril contrast met het gevoel bij Leclerc en Ferrari. Toen de WK-leider, die onbedreigd naar zijn tweede overwinning van het seizoen reed, vroeg of hij op zachte banden voor de snelste raceronde mocht gaan, was het antwoord van zijn race-engeneer: ,,Je hebt de snelste ronde al en we denken dat niemand die van je kan afpakken.”

Duidelijker kon de boodschap aan Verstappen en Red Bull niet zijn. Ferrari en Leclerc staan na drie races in dit Formule 1-seizoen op eenzame hoogte. 71 punten heeft de Monegask al en achter hem komt een hele tijd niets. Het uitgangspunt in het wereldkampioenschap van 2022 is voor Verstappen bijna net zo dramatisch als de afloop van de Grand Prix van Australië voor hem was.

