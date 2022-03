Charles Leclerc laat Ferrari weer eens juichen: ‘We hebben het geflikt’

Niet Max Verstappen, maar Charles Leclerc neemt morgen plaats in het voorste starthokje in Bahrein. De Monegask veroverde namens Ferrari de tiende pole position uit zijn carrière en was daar na afloop natuurlijk dolgelukkig mee, vooral ook voor het team dat na een paar mindere jaren nu weer echt meedoet om overwinningen. ,,Je weet dat het een kwestie van tijd is voor Ferrari weer boven komt, maar dat vraagt wel geduld.”

,,Dit doet me heel erg goed, want de laatste twee jaar waren voor het team heel erg lastig", vertelt de Monegaskische polesitter bij de persconferentie na een kwalificatiesessie waarin de verschillen klein waren. ,,Je weet dat het een kwestie van tijd is voor Ferrari weer boven komt, maar dat vraagt wel geduld. Reken maar dat iedereen nu heel gelukkig is. Het is niet zo gemakkelijk om een stapje terug te moeten doen, wat we na 2019 gedaan hebben.”

Ferrari besloot vorig jaar al vroeg de pijlen op dit seizoen te richten, want met de ingrijpende regelwijzigingen deden zich nieuwe kansen voor. Tijdens de twee testweken in Barcelona en hier in Bahrein maakte de rode brigade meteen veel indruk. ,,In de tests voelden we al snel dat de auto goed was. Maar hoe goed is goed? Je weet dat nooit zeker totdat je echt een raceweekend hebt. Het was vandaag niet eenvoudig om een rondje te bouwen, maar we hebben het geflikt. Uiteindelijk voelde de auto heel sterk aan. We waren er vrij zeker van dat de Red Bull ietsje sneller zou zijn, maar eenmaal hier voelt de auto nog wat competitiever dan verwacht. Tegelijkertijd is het duidelijk dat we nog nergens zijn. Red Bull zal sterker worden, dus wij moeten ook blijven pushen. Morgen al, dat zal nodig zijn.”

Sainz voorzichtig tevreden

Bijna werd het zelfs een één-tweetje onder het Bahreinse kunstlicht. Carlos Sainz bleef uiteindelijk op zes duizendste steken van wereldkampioen Max Verstappen. ,,Het is geweldig om weer eens te vechten voor pole. Al ben ik het hele weekend al iets langzamer dan Charles. Hij doet het veel beter, dus ik speel al de hele tijd catch-up. Ik moet het team complimenteren, interessante en spannende tijden zijn aanstaande", concludeerde Smooth Operator Sainz.

,,Voor morgen is er wel nog twijfel, want ik weet niet of ik dit tempo ook mee kan nemen naar de langere runs in de race", vervolgt Sainz. ,,Maar we hebben ons weer in het gevecht voorin gezet, dat is het belangrijkste. En we weten dat het nog maar het eerste weekend is, dus we blijven reëel. We mogen hier dus blij mee zijn, maar zullen er ook niet te lang bij stil blijven staan.”

Hamilton kan leven met P5

En Mercedes dan? Zij stonden aan het einde van de rit op P5 (Lewis Hamilton) en P9 (George Russell). Van verstoppertje spelen was dus echt geen sprake, iets waar Leclerc aanvankelijk toch nog aan twijfelde, zo vertelt hij. Hamilton zelf kon wel leven met een vijfde plaats, zei hij voor de camera van Viaplay. ,,Dit had ik niet verwacht. Hier ben ik heel blij mee na een lastige week. We hebben gewoon last van een aantal fundamentele problemen en hebben nog wat langer nodig om die te fixen. Maar ik denk dat we het niet slecht gedaan hebben.”

