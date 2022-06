Charles Leclerc treurt om weggegooide punten: ‘We hadden alles onder controle’

Charles Leclerc zag op pijnlijke wijze een einde komen aan zijn race in Azerbeidzjan. De coureur van Ferrari reed aan de leiding toen zijn motor het plotseling begaf. ,,Ik reed zo’n dertien seconden voor Max. We hadden alles onder controle. Zo gooien we weer veel punten weg.”

Voor Leclerc is het zijn tweede uitvalbeurt van het seizoen. Ook in Spanje liet zijn auto hem in de steek. ,,Dit doet veel pijn. We moeten kijken wat er aan de hand is, zodat het niet nog vaker gebeurt. Ik kan op dit moment niet de woorden vinden om te zeggen wat ik voel. Het is zeer, zeer teleurstellend.”

Max Verstappen nam na het uitvallen van Leclerc de leiding in de wedstrijd over en reed onbedreigd naar de overwinning. In de WK-stand heeft de Nederlander een voorsprong van 34 punten op zijn grote concurrent. Sergio Pérez is zelfs de nieuwe nummer twee. De Mexicaan volgt op 21 punten van teamgenoot Verstappen.

Eerder in de race in Bakoe viel ook Carlos Sainz, de Spaanse teamgenoot van Leclerc bij Ferrari, uit. Hij had problemen met het remsysteem en viel na negen rondes al uit. Voor de Ferrari-coureur is het de zoveelste tegenvaller van dit seizoen.

Bekijk de reactie van Charles Leclerc.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.