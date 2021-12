Christian Horner na crash Verstappen: ‘Max is gefrusteerd, maar moet zich snel herpakken’

Max Verstappen moet het missen van pole position in de Grote Prijs van Saudi-Arabië zo snel mogelijk achter zich laten, zei teambaas Christian Horner van Red Bull Racing. ,, Hij is gefrustreerd en dat is begrijpelijk, want hij was aan een machtige ronde bezig, maar hij moet zich snel herpakken en zondag vanaf startplek drie een hele goede race rijden.”

Verstappen was in de slotminuut van de kwalificatierace aan de snelste ronde van allemaal bezig en op weg naar een zekere pole position, toen bij het uitkomen van de laatste bocht op het circuit van Jeddah zijn linker voorrem blokkeerde en hij vervolgens met zijn rechter achterwiel hard tegen de muur ramde. Door die fout moest hij de ronde afbreken en zijn auto stilzetten. De rondetijd die hij eerder in de sessie neerzette, was goed voor de derde startpositie

,,We moeten hopen dat de versnellingsbak niet beschadigd is”, vervolgde Horner, die besefte dat dit een heel duur foutje kan zijn in de titelstrijd. Verstappen heeft acht punten voorsprong op Hamilton in de WK-stand, maar hij zal zondag zoveel mogelijk punten moeten scoren om zicht te houden op zijn eerste wereldtitel. Na de race in Djedda is er nog de slotrace in Abu Dhabi. ,,We zullen het van de strategie moeten hebben, want ik denk dat inhalen op dit circuit heel lastig wordt”, zei Horner.

‘Geweldige meevaller’ Hamilton

Hamilton aanvaardde dankbaar de eerste startpositie. ,,Wat een pittig circuit is dit. Ongelooflijk technisch en complex. Het is verbazingwekkend wat ze hier in korte tijd hebben aangelegd. De snelheid is fenomenaal”, zei de zevenvoudig wereldkampioen. ,,We waren constant aan het worstelen met de banden en hadden moeite ons tempo te vinden, dus dan is dit een geweldige meevaller.”

