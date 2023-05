Christian Horner niet eens met analyse Sergio Pérez: ‘Daar heeft Max Verstappen de race gewonnen’

Met samenvatting Max Verstappen houdt concurren­tie op afstand, Charles Leclerc crasht in tweede training

Max Verstappen ging in de tweede vrije training beduidend harder dan de rest en kan terugkijken op een geslaagde vrijdag in Miami. Iets minder dan vier tienden bedroeg de voorsprong op Carlos Sainz na een uur trainen. Diens teamgenoot Charles Leclerc zette zijn Ferrari in de muur.