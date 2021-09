Circuit Zandvoort geliefd bij concurrenten Verstappen, al voorzien ze geen spektakel

Door Marijn Abbenhuijs



Als Lewis Hamilton de laatste tijd naar de Grand Prix van Nederland werd gevraagd, ging het meestal over de confrontatie met het publiek. Of de grootste concurrent van Max Verstappen opziet tegen de ontvangst door de Nederlandse fans? Of hij verwacht dat ze hem gaan uitfluiten, zeker nu hij in juli op Silverstone direct verantwoordelijk was voor een heftige crash van Verstappen? Het laat hem allemaal koud, was steevast zijn reactie. De Brit krijgt er juist energie van, zegt hij.