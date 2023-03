Column Arjan Schouten | Moet er eerst een raket vallen óp de paddock voordat de Formule 1 vertrekt?

Radiorech­ten Formule 1 vanaf dit seizoen bij Viaplay, kwalifica­tie en race live te beluiste­ren via deze site

De Nederlandse radiorechten van de Formule 1 liggen vanaf dit seizoen bij Viaplay. De streamingdienst neemt de rechten over van Olav Mol's Grand Prix Radio. Dit jaar is het commentaar van Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg tijdens alle racesessies live te beluisteren via de digitale platformen van deze site.