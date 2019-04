Comeback in Formule 1 valt Kubica zwaar

Kubica moest in 2011 abrupt afscheid nemen van de Formule 1 nadat hij ernstig arm- en handletsel had opgelopen door een zware crash tijdens een rally in Italië. Hij moest lang revalideren voordat hij weer in een raceauto kon stappen. De inmiddels 33-jarige Pool behoorde destijds tot een van de grote beloften in de koningsklasse en won namens Sauber in 2008 de Grand Prix van Canada. Williams bood Kubica dit jaar de kans zijn kunnen weer te laten zien in de koningsklasse.

De Pool had een slecht weekeinde in Bakoe. Door een stuurfout reed hij zijn auto in de kwalificatie in de smalste chicane aan barrels tegen de muur. Het team wist het voertuig op te lappen voor de race, maar daarin had Kubica de grootste moeite de Williams op de baan te houden. ,,Ik reed na de start alweer bijna de muur in, omdat de auto bij het remmen vrij onbestuurbaar was. Het is een wonder dat ik de race heb uitgereden, met zo weinig grip. Het team moet hard aan het werk om de problemen aan deze auto op te lossen.”